Экс-инвестор «Маруси» вложит средства в команду Эдриана Ньюи в серии Extreme E

Российский бизнесмен Андрей Чеглаков стал инвестором команды серии Extreme E Veloce Racing, в числе основателей которой числятся Харрисон Ньюи и бывший гонщик Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, сообщает пресс-слжуба команды.



Extreme E — гонки на внедорожниках с электроприводом. В первом сезоне серии о своём участии заявили 12 команд, гонки будут проходить в экстремальных климатических условиях.



«Я рад участвовать в этой молодой, динамичной команде предпринимателей, помогать управлять её ростом и вносить свой вклад в проекты по охране окружающей среды, которые будут реализовывать как Extreme E, так и Veloce Racing», — подчеркнул Чеглаков.



Ранее Чеглаков был инвестором российской команды Формулы-1 «Маруся».