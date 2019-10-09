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Экс-инвестор «Маруси» вложит средства в команду Эдриана Ньюи в серии Extreme E

Экс-инвестор «Маруси» вложит средства в команду Эдриана Ньюи в серии Extreme E
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Российский бизнесмен Андрей Чеглаков стал инвестором команды серии Extreme E Veloce Racing, в числе основателей которой числятся Харрисон Ньюи и бывший гонщик Формулы-1 Жан-Эрик Вернь, сообщает пресс-слжуба команды.

Extreme E — гонки на внедорожниках с электроприводом. В первом сезоне серии о своём участии заявили 12 команд, гонки будут проходить в экстремальных климатических условиях.

«Я рад участвовать в этой молодой, динамичной команде предпринимателей, помогать управлять её ростом и вносить свой вклад в проекты по охране окружающей среды, которые будут реализовывать как Extreme E, так и Veloce Racing», — подчеркнул Чеглаков.

Ранее Чеглаков был инвестором российской команды Формулы-1 «Маруся».

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