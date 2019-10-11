Леклер удивился отрыву «Мерседеса» от «Феррари» в Японии

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал результаты пятничных тренировок Гран-при Японии. Во второй сессии первые две строчки заняли Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон (оба — «Мерседес»), а Леклер занял четвёртое место с отставанием в 0,356 секунды от лидера. Напарник монегаска Себастьян Феттель уступил ещё четверть секунды и стал пятым.
«Мы выжали максимум из этого дня, и это самое главное. Но, похоже, в этот уик-энд нам не хватает темпа, и это довольно удивительно, так как в предыдущих четырёх гонках мы были очень быстры.
Мы ожидали, что и здесь покажем хорошую скорость, но этого не случилось. Но мы поработаем, чтобы как можно лучше подготовиться к квалификации в воскресенье. С балансом машины всё не так плохо, но скорости не хватает», — приводит слова Леклера RaceFans.
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