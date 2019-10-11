Жильцов прокомментировал спорную ситуацию с лишением Карякина первого места

Известный российский штурман Константин Жильцов прокомментировал спорную ситуацию в заключительный день Ралли Марокко, когда организаторы пересмотрели результаты в категории Т3 и присудили первое место Рейналдо Вареле, а не россиянину Сергею Карякину.



«В истории, которая произошла на Ралли Марокко между Варелой и Карякиным, я мог бы защитить позицию каждой из сторон. Организаторы должны были предусмотреть эту ситуацию. Объясню, что произошло. Изначально всем раздали бюллетени, в которых было написано, что зона ограничения скорости вместо 50 км/ч везде должна быть 30 км/ч. Такой бюллетень по правилам проведения соревнования является основным документом, которому обязаны следовать все гонщики. Но есть другой нюанс. Контроль скорости осуществляется с помощью GPS, который является официальным прибором. По этому прибору штурман знает, нарушает он или не нарушает скоростной режим. В этом приборе организаторы не сделали никаких изменений в соответствии с бюллетенем: скорость осталась 50 км/ч. Поэтому и возникла ситуация, когда экипаж Сергея Карякина, спросив в предпоследний день у организаторов, руководствоваться ли ему прибором, принял решение ехать со скоростью 50 км/ч в зоне ограничения, а большинство участников ехали со скоростью 30км/ч. Таким образом, Сергей получил преимущество по отношению к другим соперникам.



Бразилец Варела подал протест, на что он имел полное право, потому что бюллетень был роздан всем и все обязаны его выполнять. Но с другой стороны, Сергей совершенно спокойно аргументировал свою позицию. Возможно, и я бы на его месте сделал то же самое и сказал: «Господа, покажите в моём приборе зафиксированное нарушение скоростного режима». По приезде на бивуак в зоне контроля на приборе горит «ОК», нет никаких замечаний по скорости. GPS – это официальный прибор, по которому организаторы рассматривают все спорные вопросы взятия точек и превышение скорости на основании скаченного трека в GPS. Это единственный прибор, по которому штурман может определить, всё ли он сделал правильно, другое ничего не работает.



Этот косяк организаторов сильно омрачил всю гонку. Возможно, коллегия спортивных комиссаров могла взять три экипажа, претендующих на подиум, вычесть у них время прохождения зон ограничения скорости, получить чистое время и таким образом понять, кто был быстрее», — заявил Жильцов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Светлане Амеличкиной.

Карякин считает, что у него отобрали победу ради гонщика заводской команды