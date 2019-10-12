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Феттель не считает, что Хэмилтон завоевал титулы лишь из-за сильного болида

Феттель не считает, что Хэмилтон завоевал титулы лишь из-за сильного болида
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель признал, что действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон заслуживает многочисленные чемпионские титулы. По словам немца, победы Хэмилтона объясняются не только сильной машиной «Мерседеса», но и качествами гонщика.

«Думаю, очевидно, что в последние несколько лет у „Мерседеса“ лучшая машина. И полагаю, что есть и другие пилоты, у которых были бы неплохие шансы побороться за титул. Но дело не только в болиде „Мерседеса“. Это комбинация факторов. Как бы мне ни нравилось наблюдать за победами Льюиса, особенно когда борьба велась между нами, нужно признать, что речь идёт о нескольких факторах.

Дело не конкретно в «Мерседесе», или конкретно в Льюисе. Дело в их связке, победить которую невероятно сложно. Они очень стабильны и допускают мало ошибок. Так что отдаю должное ему и команде. Это невозможно разделять", — приводит слова Феттеля RaceFans.

За пять этапов до окончания нынешнего сезона Льюис Хэмилтон лидирует в общем зачёте, отрываясь от ближайшего преследователя на 73 очка. С большой долей вероятности, в 2019 году он завоюет шестой титул в карьере.

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