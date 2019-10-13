Боттас признан гонщиком дня на Гран-при Японии
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас по итогам зрительского голосования был признан лучшим гонщиком на Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба Формулы-1 на своей официальной странице в «Твиттере». Финн начинал гонку с третьей позиции, но уже на старте сумел опередить дуэт из «Феррари».
Боттас после первого пит-стопа пропустил на первое место напарника по команде Льюиса Хэмилтона, но после второй остановки британца вернул себе лидерство и отпраздновал успех. Эта победа стала первой для Боттаса с Гран-при Азербайджана. Благодаря ей он сократил отставание от Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на завоевание титула.
Напомним, что после Гран-при Японии «Мерседес» досрочно оформил победу в Кубке конструкторов.
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