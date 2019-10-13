Леклер получил сразу два штрафа и опустился на седьмое место в гонке ГП Японии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер потерял шестую позицию по итогам Гран-при Японии. Стюарды, рассмотрев инцидент с участием монегаска на старте Гран-при Японии, признали его вину.

Так, пять дополнительных секунд было начислено к итоговому времени Леклера непосредственно из-за столкновения с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном. Ещё на десять секунд Леклер был оштрафован за то, что продолжал оставаться на трассе даже после повреждений болида. Таким образом, в общей сложности Леклер получил 15 секунд штрафа и опустился на седьмое место, сообщает пресс-служба ФИА. Монегаска опередил пилот «Рено» Даниэль Риккардо.

Также штрафу подверглась и команда «Феррари», которая допустила пребывание Леклера на трассе после инцидента. «Скудерия» выплатит за это 25 тыс. евро. Кроме этого, Шарль также оштрафован на два балла.