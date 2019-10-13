«Рейсинг Пойнт» подала протест насчёт легальности обоих болидов «Рено»

Команда Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» усомнилась в легальности болидов Даниэля Риккардо и Нико Хюлькенберга. Британский коллектив обратился к стюардам с просьбой оценить легальность обоих автомобилей команды «Рено» на Гран-при Японии.
Как сообщается в официальном документе ФИА, в «Рейсинг Пойнт» подозревают, что на болидах «Рено» установлена система, которая регулирует баланс тормозов в зависимости от условий на трассе. Использование подобных систем запрещено техническим регламентом. В 18:30 по местному времени (12:30 мск) представитель «Рено» должен был явиться к стюардам, чтобы прокомментировать ситуацию.
Если факт нарушения будет установлен, гонщикам «Рено» будет грозить дисквалификация. Даниэль Риккардо занял в гонке седьмое место, Нико Хюлькенберг — десятое. В случае их дисквалификации в очки попадут Лэнс Стролл и Даниил Квят.
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