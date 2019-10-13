Райкконен: в конце гонки я ехал на 3–4 секунды быстрее, чем в начале

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен рассказал о трудностях, которые ему пришлось испытать в первых двух отрезках гонки Гран-при Японии. По словам финна, болид стал работать должным образом лишь ближе к финишу.
«Разочаровывающее завершение уик-энда. Мы всегда делаем всё возможное, чтобы вернуться домой с набранными очками. В конце гонки, на последнем комплекте шин, машина была хороша. Мы ехали на три-четыре секунды быстрее, чем в начале. Но, к сожалению, на тот момент мы потеряли слишком много времени и гонка была испорчена.
Нам не удалось найти хороший баланс в первые два отрезка на «медиуме» и «харде». Эта резина просто не работала. Нам необходимо изучить данные и понять, что произошло, чтобы исправить это. Тогда у нас стабильно будет та скорость, которую мы показали в конце гонки», — приводит слова Райкконена пресс-служба «Альфа Ромео».
- 13 октября 2019
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