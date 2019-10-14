Магнуссен намерен попасть в топ-команду к 2021 году

Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен рассчитывает, что ему удастся перейти в одну из лучших команд Формулы-1 перед сезоном-2021. Срок действия соглашения Магнуссена с «Хаасом» истекает после сезона-2020.
«Чувствую, что вхожу в список гонщиков, которые заслуживают перехода в топ-команду. Но то, что ты чувствуешь, не так важно. Единственное, что я могу сделать, — давать результат и верить, что люди, окружающие меня, в состоянии открыть определённые двери.
Мне только 27. Считаю, это хорошее сочетание возраста и опыта. Мне хотелось бы заполучить наилучшее место из доступных на 2021-й. На данный момент я об этом не думаю, но в итоге придётся поразмыслить над этим», — приводит слова Магнуссена GrandPX.news.
За четыре этапа до окончания сезона Магнуссен, на счету которого 20 очков, занимает 15-е место в личном зачёте.
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