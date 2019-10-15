Феттель не боялся, что его накажут на фальстарт, но Хэмилтон ему не поверил
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал на пресс-конференции после Гран-при Японии, что не боялся получить наказание за фальстарт, но Льюис Хэмилтон из «Мерседеса» ему не поверил.
Феттель, стартовавший с поула, финишировал вторым, а Хэмилтон, начавший гонку четвёртым, занял третье место.
Феттеля спросили, боялся ли он получить штраф.
«Не знаю. Вообще-то нет. Конечно, я очень плохо стартовал», — сказал Феттель.
«Да ладно, врёшь ты всё!» — перебил его Хэмилтон и рассмеялся.
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За четыре этапа до конца сезона Феттель, на счету которого 212 очков, занимает пятое место в личном зачёте. На счету Хэмилтона, лидера сезона, 338 очков.
Хэмилтон признал, что «Мерседес» не лучшим образом развивал мотор в 2019-м
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