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Хэмилтон признал, что «Мерседес» не лучшим образом развивал мотор в 2019-м

Хэмилтон признал, что «Мерседес» не лучшим образом развивал мотор в 2019-м
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал выступления команды в сезоне-2019. «Мерседес» за четыре этапа до окончания сезона обеспечил себе шестой подряд Кубок конструкторов, однако во второй половине чемпионата доминирования команды не наблюдается. На прямых отрезках преимущество за счёт мотора имеет «Феррари».

«Это не лучший сезон для нас с точки зрения развития мотора. Парням пришлось пережить непростые времена. Они работают так же усердно, как и всегда, но их отдел отработал не так успешно», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

Также Хэмилтон посетовал на слишком высокий уровень лобового сопротивления.

«В следующем сезоне мы попытаемся не только увеличить мощность, но и уменьшить лобовое сопротивление», — добавил он.

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