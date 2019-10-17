«Феррари» сохранила право вето по отдельным вопросам в Формуле-1
В ходе встречи команд Формулы-1 с представителями ФИА и владельцами из Liberty Media, которая состоялась 16 октября в Париже, было принято решение, что «Феррари» сохранит за собой ограниченное право вето. Об этом сообщает RaceFans.
«Скудерия» ранее имела возможность накладывать запрет на отдельные изменения Формуле-1, однако после заседания в Париже этот список сократится.
Напомним, по итогам встречи ФИА пошла на уступки по поводу степени стандартизации отдельных узлов болидов, на которых настаивали шесть команд – «Феррари», «Мерседес», «Ред Булл», «Хаас», «Рейсинг Пойнт» и «Торо Россо». Кроме того, решение о проведении квалификационных гонок в 2020 году по-прежнему не нашло единогласного одобрения.
Команды Ф-1 не утвердили проведение квалификационных гонок в 2020 году
ФИА пошла на уступки командам и готовится опубликовать новый регламент Ф-1
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