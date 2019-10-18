Ирвайн считает, что без «Феррари» Шумахер мог бы выиграть больше титулов

Бывший напарник семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Эдди Ирвайн считает, что легендарный немец мог бы завоевать больше титулов, если бы не провёл значительную часть карьеры в «Феррари».

«Он был большим профессионалом. Помню, что в те годы в „Феррари“ у каждого была своя роль и каждый знал, что ему необходимо делать. Когда мы пришли в „Феррари“, команда была далеко позади, но Михаэль поставил цель побеждать с „Феррари“. Он был очень решителен. Все команды хотели получить его, но он хотел выигрывать лишь с „Феррари“. Михаэль мог бы пойти куда-нибудь ещё и выиграть ещё больше, но он был очень сфокусирован, и его трудолюбие привело его к пяти титулам с „Феррари“», — приводит слова ирландца Mirror.