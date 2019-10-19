Боттас: не сдамся, пока у меня будут теоретические шансы на титул

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас снова подчеркнул, что не намерен сдаваться в борьбе за титул чемпиона мира. Недавняя победа на Гран-при Японии стала для финна лишь третьей в сезоне и помогла ему немного сократить отставание от лидирующего в общем зачёте Льюиса Хэмилтона. Но за четыре этапа до завершения сезона оно слишком велико и составляет 64 балла.

«Пока у меня будут теоретические шансы на титул, я не сдамся. В этом просто нет смысла. Всё возможно, хотя я остаюсь реалистом и понимаю, что мне понадобится огромная удача, чтобы победить во всех оставшихся гонках сезона. Но сейчас я стараюсь не думать об этом. Как бы то ни было, в большом отставании от Льюиса Хэмилтона есть моя вина», — приводит слова Валттери GPFans.