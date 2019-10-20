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ФИА рассмотрит возможность доработки системы фиксации фальстартов в Ф-1

ФИА рассмотрит возможность доработки системы фиксации фальстартов в Ф-1
Авто / Формула-1 0

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси сообщил, что в ФИА планируют доработать систему фиксации, но не в ближайшее время.

«Текущая система существует уже несколько лет. Думаю, что технологии улучшились за эти годы. Появилась возможность устанавливать дополнительные камеры внутри болидов. И мы абсолютно точно можем использовать эти новшества в будущем. Но прямо сейчас мы оперируем только допустимым пределом смещения болида. Это определяющий фактор, который у нас есть», — приводит слова Маси RaceFans.

На Гран-при Японии пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля подозревали в совершении фальстарта. Но, так как допустимый предел смещения болида не был превышен, его не стали наказывать. На Гран-при России судьи за схожий момент оштрафовали Кими Райкконена.

Вильнёв считает, что оба пилота «Феррари» заслуживали штрафа на Гран-при Японии
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