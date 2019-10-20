ФИА рассмотрит возможность доработки системы фиксации фальстартов в Ф-1

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси сообщил, что в ФИА планируют доработать систему фиксации, но не в ближайшее время.



«Текущая система существует уже несколько лет. Думаю, что технологии улучшились за эти годы. Появилась возможность устанавливать дополнительные камеры внутри болидов. И мы абсолютно точно можем использовать эти новшества в будущем. Но прямо сейчас мы оперируем только допустимым пределом смещения болида. Это определяющий фактор, который у нас есть», — приводит слова Маси RaceFans.



На Гран-при Японии пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля подозревали в совершении фальстарта. Но, так как допустимый предел смещения болида не был превышен, его не стали наказывать. На Гран-при России судьи за схожий момент оштрафовали Кими Райкконена.

Вильнёв считает, что оба пилота «Феррари» заслуживали штрафа на Гран-при Японии