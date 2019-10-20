Россиянин Смоляр показал третье время в первый день тестов Формулы-3

В испанской Валенсии на автодроме имени Рикардо Тормо завершился первый день тестов Формулы-3. По итогам заездов российский пилот SMP Racing Александр Смоляр, работавший вместе с Sauber Junior Team, показал третье время.
Итоговой протокол возглавил Кристиан Лундгор. Его результат за рулём болида ART Grand Prix — 1:21,370. Вторым стал его партнёр Себастьян Фернандес — 1:21,599. Смоляр расположился на третьей строчке с результатом — 1:21,613.
Британский гонщик Билли Монгер, потерявший ноги в аварии на трассе в Донингтоне, показал 28-е время среди 30 участников — 1:23,507.
Двукратный победитель Гран-при Макао Дэн Тиктум, которого ранее исключили из программы «Ред Булл», в итоговом протоколе расположился на 9-м месте. Его время — 1:21,914.
Завтра трёхдневные тесты продолжатся. Команды и гонщики получат возможность подготовиться к Гран-при Макао.
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