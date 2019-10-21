Валентино Росси всё ещё хочет попробовать в деле «Мерседес» Хэмилтона

Валентино Росси признался, что по-прежнему не отказался от идеи организовать совместные тесты с Льюисом Хэмилтоном. Итальянец попробует себя за рулём болида «Мерседес» Формулы-1, а британец испытает гоночный мотоцикл «Ямаха».

«Мы по-прежнему пытаемся организовать обмен техникой с Льюисом. Это было бы что-то фантастическое. Я надеюсь, это произойдёт. Управлять машиной Формулы-1 всегда здорово», — сказал Росси посли Гран-при Японии, его слова приводит Crash.net.



Напомним, контракт Хэмилтона не предусматривает подобных экспериментов вплоть до завершения сезона Формулы-1. По слухам, обмен техникой с Росси может состояться в Абу-Даби после финального Гран-при. Команды останутся на трассе «Яс-Марина» для тестов. А Валентино 14 декабря планировал выступить на этом же автодроме в гонке спорткаров.



В прошлом Росси уже пилотировал болид Формулы-1. В частности, итальянец проходил тесты с «Феррари».