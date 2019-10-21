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Гасли: у меня никогда не было удачных моментов в Мексике

Гасли: у меня никогда не было удачных моментов в Мексике
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Мексики.

«На протяжении всего уик-энда в Мексике царит удивительная атмосфера. Зона стадиона очень впечатляет, там всегда очень много людей, и когда они все начинают кричать, это пробирает до мурашек по коже. По всей трассе всегда много зрителей, и это приятно видеть.

Трасса довольно медленная с большим количеством медленных поворотов, но в середине трассы есть секция эсок, и это то, что мне нравится, потому что чем быстрее поворот, тем больше он мне импонирует.

У меня никогда здесь не было особо удачных моментов, потому что мне приходилось получать штраф за замену двигателя, что приводило к старту с задних рядов, но в прошлом году при этом мне удалось финишировать 10-м и набрать очко», — приводит слова Пьера Гасли пресс-служба команды.

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