Грожан: я давно собираю модели машин

Пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал сборку модели шестиколёсного «Тирелла», которая стала популярной в социальных сетях на Гран-при Японии. Субботняя программа этапа была отменена, из-за чего пилотам пришлось находить себе другие занятия.



«Приму ли я приглашение Джоди Шектера посмотреть на настоящий шестиколёсный «Тирелл»? Да, я свяжусь с ним, посмотрим, получится ли у меня посмотреть на оригинал. Этот болид занимает особенное место в истории и выглядит уникальным из-за своих шести колёс. Такое нечасто увидишь в Формуле-1.



Я собрал эту модель во время этапа в Японии, чтобы убить время в субботу. Все мы знали, что день будет дождливым и очень долгим. Я удивлён, как много людей на это отреагировали. На самом деле я давно собираю модели. У меня есть несколько машин Формулы-1, прототипов LMP1, Super GT, раллийных автомобилей. Мне нравится подобное занятие», — приводит слова Ромена Грожана пресс-служба команды.