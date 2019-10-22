Феттель назвал «Ред Булл» фаворитом Гран-при Мексики

По мнению гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля, наилучшие шансы на победу на Гран-при Мексики имеет его бывшая команда «Ред Булл». Последние две гонки Формулы-1 в Мехико заканчивались победами Макса Ферстаппена.

«В последние пару сезонов мы всё лучше выступаем в Мексике. Хотя «Ред Булл» остаётся командой, которую нужно будет постараться победить. Но разрыв между нами становится всё меньше — посмотрим, как будет на этот раз.

Большая высота над уровнем моря влияет на поведение машины. Мы настраиваем автомобили на максимальную прижимную силу, но воздух разрежен, из-за чего машина генерирует мало прижимной силы. Она рыскает, и из-за этого трудно заставить шины работать», — приводит слова Феттеля пресс-служба команды.

Гран-при Мексики пройдёт с 25 по 27 октября.