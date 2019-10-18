Феттель так и не понял, как выиграл квалификацию в Японии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель не смог объяснить, за счёт чего ему удалось выиграть квалификацию на этапе Формулы-1 в Сузуке. До этого на девяти этапах подряд Феттель уступал в квалификациях напарнику Шарлю Леклеру.

«Ничего не изменилось. Мы не модифицировали машину к этапу в Сузуке. Нет ничего, что могло бы объяснить прибавку в производительности.

Думаю, я просто чисто провёл сессию. Не было никаких особых проблем. Возможно, обновление, которое появилось в Сингапуре, помогло мне в областях, где ранее я испытывал сложности», — приводит слова Феттеля RaceFans.

В гонке Феттель занял второе место, уступив пилоту «Мерседеса» Валттери Боттасу.

После Гран-при Японии Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, потерял даже теоретические шансы на титул в сезоне-2019.