Экс-пилот «Феррари» удивился провалам Райкконена в последних гонках
Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало, который в нескольких гонках сезона-1999 выступал за «Феррари», подменяя травмированного Михаэля Шумахера, не смог объяснить падение результатов Кими Райкконена, выступающего за «Альфа Ромео».
В первой половине сезона-2019 Райкконен заработал 31 очко, а в пяти гонках после летнего перерыва ни разу не финишировал в первой десятке. Его напарник Антонио Джовинацци к одному очку, заработанному в первой половине сезона, прибавил ещё три.
«Не могу сказать вам, почему так происходит. Не следил за этим настолько пристально. Но это странно, да», — приводит слова Сало GrandPX.news.
Контракт Райкконена, чемпиона Формулы-1 2007 года в составе «Феррари», с «Альфа Ромео» действует до сезона-2020 включительно.
Райкконен рассказал, что ему не нравится в Формуле-1
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