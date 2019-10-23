Экс-пилот «Феррари» удивился провалам Райкконена в последних гонках

Бывший гонщик Формулы-1 Мика Сало, который в нескольких гонках сезона-1999 выступал за «Феррари», подменяя травмированного Михаэля Шумахера, не смог объяснить падение результатов Кими Райкконена, выступающего за «Альфа Ромео».

В первой половине сезона-2019 Райкконен заработал 31 очко, а в пяти гонках после летнего перерыва ни разу не финишировал в первой десятке. Его напарник Антонио Джовинацци к одному очку, заработанному в первой половине сезона, прибавил ещё три.

«Не могу сказать вам, почему так происходит. Не следил за этим настолько пристально. Но это странно, да», — приводит слова Сало GrandPX.news.

Контракт Райкконена, чемпиона Формулы-1 2007 года в составе «Феррари», с «Альфа Ромео» действует до сезона-2020 включительно.