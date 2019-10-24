«Рено» не будет «отчаянно» искать новые клиентские команды

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль дал понять, что в Энстоуне нет паники из-за того, что с 2021 года французские моторы будут использоваться только заводской командой. Более того, функционер дал понять, что «Рено» заключит соглашение с потенциальными клиентами лишь в том случае, если партнёрство будет иметь долгосрочные и крепкие перспективы.
«Мы знаем о существующих отношениях между командами и мы знали о них, когда возвращались в чемпионат. „Рейсинг Пойнт“ и „Уильямс“ преданы сотрудничеству с „Мерседесом“, точно так, как „Торо Россо“ преданы „Хонде“, а „Хаас“ моторам „Феррари“. Посмотрим, будет ли у нас шанс получить клиентскую команду, но мы не будем отчаянно её искать. Мы подпишем соответствующее соглашение только в том случае, если у нас будет перспектива стратегического партнёрства.
Возможно, при работе с клиентами мы были слишком наивными, но мы никогда не использовали своё положение, чтобы контролировать или влиять на команды", — приводит слова Абитебуля AS.
Недавно стало известно, что «Макларен» после 2020 года откажется от моторов «Рено» и будет сотрудничать с «Мерседесом».
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