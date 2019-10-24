В «Мерседесе» признали желание поскорее подписать новый контракт с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о желании подписать новое соглашение с Льюисом Хэмилтоном, выступающим за команду с 2013 года. В составе «Мерседеса» Хэмилтон завоевал четыре титула, а в сезоне-2019 близок к пятому. Контракт гонщика с командой рассчитан до 2020 года включительно.

«Пока мы даём ему машину, на которой можно побеждать, у Льюиса нет причин рассматривать предложения от других команд. И у нас нет причин смотреть куда-либо ещё.

Мы сказали Льюису, что хотели бы закончить сезон на высокой ноте, передохнуть, а потом обсудить, что будет в 2021 году», — приводит слова Вольфа GrandPX.news.

За четыре этапа до окончания сезона-2020 Хэмилтон на 64 очка опережает напарника Валттери Боттаса.