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Райкконен и Ферстаппен не поддержали веганский призыв Хэмилтона

Райкконен и Ферстаппен не поддержали веганский призыв Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Гонщики Формулы-1 Кими Райкконен и Макс Ферстаппен, выступающие за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно, прокомментировали высказывания Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который призвал отказаться от мяса и бережнее относиться к окружающей среде.

«Все стараются что-то сделать, чтобы помочь. Но мы, будучи гонщиками Формулы-1, заведомо находимся не в лучшем положении. Мы сжигаем топливо, но зачем? Чтобы узнать, кто станет первым.

Это важная проблема, но я не уверен, что нам надо ей заниматься. Если уж быть последовательными, нам надо было оставаться дома», — цитирует Райкконена GrandPX.news.

«Мне нравится сжигать топливо. Можно мне так сказать? Мне не нравятся электромоторы. Забота об окружающей среде очень важна, но Формула-1 существует уже много лет и должна оставаться. Не нравится — не смотрите», — добавил Ферстаппен.

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