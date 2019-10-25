Райкконен и Ферстаппен не поддержали веганский призыв Хэмилтона

Гонщики Формулы-1 Кими Райкконен и Макс Ферстаппен, выступающие за «Феррари» и «Ред Булл» соответственно, прокомментировали высказывания Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который призвал отказаться от мяса и бережнее относиться к окружающей среде.
«Все стараются что-то сделать, чтобы помочь. Но мы, будучи гонщиками Формулы-1, заведомо находимся не в лучшем положении. Мы сжигаем топливо, но зачем? Чтобы узнать, кто станет первым.
Это важная проблема, но я не уверен, что нам надо ей заниматься. Если уж быть последовательными, нам надо было оставаться дома», — цитирует Райкконена GrandPX.news.
«Мне нравится сжигать топливо. Можно мне так сказать? Мне не нравятся электромоторы. Забота об окружающей среде очень важна, но Формула-1 существует уже много лет и должна оставаться. Не нравится — не смотрите», — добавил Ферстаппен.
- 25 октября 2019
-
11:07
-
10:59
-
10:53
-
10:51
-
10:48
-
10:40
-
10:32
-
10:13
-
09:38
-
09:08
-
01:00
-
00:57
- 24 октября 2019
-
23:05
-
21:49
-
20:37
-
20:00
-
18:22
-
17:41
-
17:40
-
16:00
-
14:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:01
-
00:52
- 23 октября 2019
-
23:45
-
22:48
-
21:59
-
20:39
-
19:35
-
18:47
-
17:41
-
16:45