«Рено» пересмотрит стратегию развития компании и может покинуть Формулу-1

Компания «Рено» в скором времени намерена пересмотреть стратегию развития. По заверениям временного руководителя автогиганта Клотильды Дельбос, анализу подвергнется не только целесообразность работы с проектами в Формуле-1 и «Альпина», но и деятельность всех структур «Рено».

«Не акцентирую внимания на этих двух активах. Мы говорим о полном изучении программы Drive the Future и уделим внимание всему. Это нормальный, рабочий процесс, мы планируем провести глубокий анализ с учётом ситуации на рынках и нынешнего положения дел в нашей группе. Это глубокий пересмотр стратегии и планов», — приводит слова Дельбос Motorsport Week.

Напомним, инициатором возвращения «Рено» в Формулу-1 был экс-руководитель французской компании Карлос Гон. Не так давно он был арестован по обвинению в коррупционных сделках.