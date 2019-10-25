Феттель — лучший во второй тренировке ГП Мексики, Квят — 6-й, Албон разбил болид

В Мехико завершилась вторая тренировка Гран-при Мексики. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второе место — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Феттеля Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время, седьмой результат у его напарника Пьера Гасли. Гонщик «Ред Булл» Александер Албон разбил болид, не отработав на трассе и половину сессии.

Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая тренировка

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,607

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,115

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,465

4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,614

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,963

6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,140

7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,396

8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,472

9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,654

10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,742

11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,755

12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,759

13. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,773

14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,074

15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,159

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,282

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,699

18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,361

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,573

20. Александер Албон («Ред Булл») — +5,058.