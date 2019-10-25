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Феттель — лучший во второй тренировке ГП Мексики, Квят — 6-й, Албон разбил болид

Феттель — лучший во второй тренировке ГП Мексики, Квят — 6-й, Албон разбил болид
Авто / Формула-1 0

В Мехико завершилась вторая тренировка Гран-при Мексики. Лучшее время по её итогам показал пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Второе место — у гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, тройку лучших замкнул напарник Феттеля Шарль Леклер.

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал шестое время, седьмой результат у его напарника Пьера Гасли. Гонщик «Ред Булл» Александер Албон разбил болид, не отработав на трассе и половину сессии.

Формула-1. Гран-при Мексики. Вторая тренировка

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.16,607
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,115
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,465
4. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,614
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,963
6. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,140
7. Пьер Гасли («Торо Россо») — +1,396
8. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,472
9. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,654
10. Ландо Норрис («Макларен») — +1,742
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,755
12. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +1,759
13. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,773
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,074
15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,159
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,282
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,699
18. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,361
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,573
20. Александер Албон («Ред Булл») — +5,058.

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