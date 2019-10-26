Хюлькенберг намекнул, что не вернётся в Ф-1, если не найдёт команду на 2020 год

Пилот «Рено» Нико Хюлькенерг по-прежнему не определился с планами на следующий сезон. В 2020 году он уступит место боевого пилота во французской команде Эстебану Окону. Единственным вариантом продолжения карьеры в Формуле-1 остаётся контракт с «Альфа Ромео», однако на это место претендует действующий пилот Хинвиля Антонио Джовинацци, которому руководство команды не раз выражало доверие.
В этих условиях Хюлькенберг заявил, что в случае невозможности продолжить карьеру в Ф-1 в 2020 году, он вообще вряд ли вернётся в серию когда-либо.
«Не думаю, что может повториться ситуация, когда я один год был без контракта боевого пилота, а потом вернулся. То было начало моей карьеры, 2010 год — начало моего пути, и это было возможно. Но теперь, когда моя карьера близка к завершению, сомневаюсь в таком сценарии. Кто-то со стороны предполагает, что я отчаянно хочу остаться в Формуле-1. Это ошибочное мнение. Я люблю гонки, люблю Формулу-1 и очень хотел бы продолжить. Но если это будет невозможно, это придётся принять. Я справлюсь с этим. У меня была десятилетняя карьера, полная взлётов и падений. Я видел всё.
Формула-E? Никогда не говори никогда, но в предстоящем сезоне я не вижу себя в этом чемпионате», — приводит слова немца GPFans.
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