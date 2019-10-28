Правильно ли судьи решили наказать Квята за контакт с Хюлькенбергом?
Вчера, 27 октября, состоялся Гран-при Мексики. Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», занял в гонке девятое место, но штраф после финиша за контакт с немецким гонщиком Нико Хюлькенбергом из «Рено» отбросил россиянина на 11-ю позицию.
После гонки раздосадованный Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1 подобными решениями.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему справедливости штрафа Даниила Квята.
Если у вас не отображается опрос, его можно пройти на Playbuzz.
Оштрафованный Квят обвинил судей в «убийстве» Формулы-1
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