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Оштрафованный Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1

Оштрафованный Квят обвинил судей в убийстве Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Торо Россо», обрушился с критикой на судей Гран-при Мексики. Квят финишировал девятым в гонке, но штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом из «Рено» отбросил его на 11-е место.

«Не хочу говорить слишком много. Я всё ещё расстроен случившимся. Я как гонщик категорически не согласен со штрафом. Нам ведь сказали, что можно вести борьбу друг с другом.

Да, Нико защищал позицию, я атаковал, и случилось столкновение. Но такое бывает, знаете ли, особенно в последнем повороте последнего круга.

Считаю, болельщикам нравится видеть такую борьбу. Если за это наказывать… Они просто убьют спорт такими действиями. И да, действия судей мне порой не нравятся», — цитирует Квята Autosport.

В «Торо Россо» назвали манёвр Квята в последнем повороте «несколько амбициозным»
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