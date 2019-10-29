Брауна огорчили попытки команд отложить переход на новые правила до 2022 года

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун отреагировал на желание топ-команд Формулы-1 отложить введение нового технического регламента до 2022 года. Планируется, что переход на новые правила состоится в 2021 году, а утвердить это необходимо до 31 октября 2019 года.

«Новый регламент на аэродинамику разработан с целью минимизировать негативные эффекты, с которыми сталкивается гонщик во время преследования соперника. Обгонять легко, когда разница составляет 1—2 секунды на круге. Но если разница меньше, шансов обогнать нет. Предположения, что нам стоит повременить с переходом на новый регламент, огорчают, поскольку с каждым годом ситуация лишь ухудшается.

Что мы теряем? На Гран-при Мексики было не так много ярких схваток, несмотря на характеристики трассы и появление третьей зоны DRS. Если даже это не обеспечивает плотной борьбы, настало время действовать», — цитирует Брауна пресс-служба Формулы-1.

