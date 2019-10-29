Вольф признался, что стал одним из проголосовавших против реверсивных решёток

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что был одним из тех, кто заблокировал проведение гонок с реверсивной решёткой на трёх этапах сезона-2020. Изначально команды согласились опробовать новинку на Гран-при Франции, Бельгии и России, однако, когда дело дошло до голосования, два коллектива выступили против.

«Я сделал это, потому как мы ответственны за то, чтобы Ф-1 не теряла своей ДНК. Такие гонки не нужны, но не потому что мы хотим потерять преимущество. Для нас как раз было бы хорошо, чтобы «Феррари» оказалась позади нас. Вспомните, какова их скорость в квалификации. Но я проголосовал против.

Когда вы смотрите финал стометровки на Олимпиаде, никто же не ставит Усэйна Болта на пять метров позади на старте только ради того, чтобы получился интересный финиш», — цитирует Вольфа Autosport.