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Гасли считает, что побороться с «Рено» в Кубке конструкторов будет сложно

Гасли считает, что побороться с «Рено» в Кубке конструкторов будет сложно
Авто / Формула-1 0

Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли считает, что команде будет сложно побороться с «Рено» за пятое место в Кубке конструкторов.

«Наша цель заключается в том, чтобы продолжать в том же духе, что мы выступали с тех пор, как я вернулся в «Торо Россо». Я доволен тем, как мы работаем с командой, новыми инженерами и новым болидом. Я доволен выступлениями каждый уик-энд.

Мы в серьёзном сражении в Кубке конструкторов. Важно понимать, что мы можем. План в том, чтобы просто продолжать в том же духе. «Рено» выглядит более стабильной, чем мы, но мы должны продолжать атаковать. Я знаю, что отставание выглядит небольшим, но на самом деле оно больше. Если мы сможем опережать их на очко или два в каждой гонке, то к концу года мы теоретически можем настичь их», — приводит слова Гасли Crash.

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