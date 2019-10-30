Даннер: Мик Шумахер не сможет повлиять на немецкую публику так, как его отец

Бывший гонщик Формулы-1 Кристиан Даннер считает, что дебют Мика Шумахера в Формуле-1 не поможет возродить былой интерес немецкой публики, но может повлиять на возвращение немецкого этапа в календарь чемпионата мира.
«Дебют Мика Шумахера в Формуле-1 нельзя будет сравнить с «Шуми-манией». Мика, безусловно, тепло встретят в Формуле-1, но он не повлияет на немецкую публику так, как его отец.
Тот факт, что «Хоккенхаймринг» не может подписать контракт на тех же условиях, что и трассы в Абу-Даби или Баку, очевиден. Но не стоит забывать, что в Германии вкладывают деньги в футбол, футбол и футбол. Я не против футбола, но автоспорт — самофинансируемый вид. Кто платит в Абу-Даби? Правительство. В Ханое — правительство. Даже у каталонцев есть бюджет на Гран-при, а французы используют деньги Евросоюза. Мы единственные, кто жалуется, что у нас ничего нет», — приводит слова Кристиана Даннера GrandPX.
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