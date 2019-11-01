В «Рено» порадовались новому регламенту Формулы-1 и верят в будущие победы

Глава «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что во французской команде в целом довольны новым регламентом Формулы-1, который вступит в силу с 2021 года.



«Одобрение финансовых, технических и спортивных правил Всемирным советом ФИА по автоспорту — это завершение очень значительной работы, которую провели Формула-1, ФИА и команды. Эти правила также подтверждают взгляды новых владельцев Формулы-1 в сторону более равного, более зрелищного и более устойчивого спорта при сохранении его ДНК, который заставляет нас любить этот сложный вид спорта и которому „Рено“ предан уже 42 года.



Несмотря на некоторые компромиссы для сведения воедино разных моделей, созданных нынешним Договором согласия, эти меры представляют существенные возможности для команды вроде нашей, улучшая наши перспективы по уменьшению отставания от лидеров, борьбе за победы и титулы в обозримом будущем. Мы продолжим работать совместно, чтобы доработать эти правила, но тот факт, что фундамент уже утверждён, позволит нам запланировать дальнейшее развитие от сегодняшнего момента и до первой гонки 2021 года», — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».