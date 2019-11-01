Квят и Гасли вырезали фонари из тыквы на Хеллоуин. Видео

В «Твиттере» появилась видеозапись, как гонщики команды Формулы-1 «Торо Россо» россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли вырезали фонари из тыквы в канун Хеллоуина. О том, кто лучше справился с заданием, можно узнать, посмотрев видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» «Торо Россо».

За три этапа до окончания сезона Квят, на счету которого 34 очка, занимает 13-е место в личном зачёте. Лучшим результатом российского гонщика является третье место, завоёванное на дождевом Гран-при Германии.

Гасли, который первую половину сезона провёл в составе «Ред Булл», с 77 очками располагается на шестом месте. Его лучший результат — четвёртое место на Гран-при Великобритании.

Следующий этап — Гран-при США, который пройдёт с 1 по 3 ноября.