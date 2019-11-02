В «Макларене» отреагировали на намёк Rich Energy о будущем контракте
Главе команды Формулы-1 «Макларен» Заку Брауну пришлось прокомментировать неожиданное сообщение в твиттер-аккаунте компании-производителя энергетических напитков Rich Energy. В твите был указан хэштег #НоваяСделка, а также хэштеги #Макларен и #Рено — нынешнего поставщика моторов «Макларена». Считается, что твиттер-аккаунт Rich Energy лично видёт глава компании Уильям Стори.
«Мы вовсе не ведём переговоры. Мне прислали этот твит. Очевидно, этому парню нравится привлекать к себе внимание. Я с ним не общался. И не буду общаться. Думаю, это попытка привлечь публичное внимание», — заявил Браун в интервью Motorsport.
В 2019 году Rich Energy стала титульным спонсором «Хааса», однако позднее стороны разорвали контракт.
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