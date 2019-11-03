Хэмилтон предположил, что мотор «Феррари» потерял в мощности из-за запрета ФИА

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выдвинул теорию относительно того, почему моторы «Феррари» на Гран-при США сбавили в мощности по сравнению с предыдущими этапами. По словам британца, это может быть связано с новым запретом ФИА, спровоцированным жалобой команды «Ред Булл» на подозрительную мощность двигателей «Скудерии».

«Эта неделя проходит интересно. Очевидно, что в „Феррари“ немного потеряли мощность. Интересно, как будут развиваться события и что нас будет ждать в гонке. Не уверен, что нам станет проще обгонять „Феррари“. В целом они по-прежнему быстрее нас на прямых. Надеюсь, в ходе гонки наша машина будет сильна. В целом наш болид неплох. Надеюсь, в гонке он будет ещё лучше», — приводит слова британца RaceFans.