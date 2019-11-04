Леклер: не имею представления, где сегодня был наш темп

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признался, что озадачен, почему его команда смотрелась в гонке Гран-при Мексики так слабо, хотя днём ранее в квалификации и сам Леклер, и его напарник Себастьян Феттель боролись за поул-позишен. В гонке Леклер финишировал четвёртым, проиграв Валттери Боттасу более 52 секунд. Напарник Шарля Себастьян Феттель сошёл из-за поломки подвески.
«Не имею представления, где сегодня был наш темп. Первый отрезок гонки получился невероятно сложным, я не нашёл скорости. С шинами было что-то не так, нам нужно понять это, потому что первый отрезок был очень странным. Второй и третий сложились немного лучше, но нам все равно не хватало скорости. Нам нужно всё понять. Гонка была очень-очень сложной», — заявил Леклер в интервью пресс-службе Формулы-1.
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