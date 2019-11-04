Состав команд Формулы-1 на сезон-2020: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2020. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.



В последней версии учтено подтверждение контракта между швейцарской командой Формулы-1 «Альфа Ромео» и итальянским гонщиком Антонио Джовинацци. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

Хюлькенберг — без места и шансов! Составы команд Формулы-1 на 2020 год Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2020 и свежие слухи из Формулы-1 — в нашей таблице.