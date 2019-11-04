Российские космонавты поддержали «Торо Россо» на Гран-при США

3 ноября в Остине, штат Техас, США, завершился девятнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. В его ходе боксы команды «Торо Россо» посетили российские космонавты — Николай Тихонов и Сергей Кудь-Сверчков.
«Было здорово, что вчера на Гран-при США к нам присоединились российские космонавты Николай Тихонов и Сергей Кудь-Сверчков. Спасибо за остановку», — сказано в сообщении команды, размещённой на странице «Торо Россо» в «Твиттере». К посту прикреплено совместное фото Даниила Квята и российских космонавтов.
Соответствующий пост можно посмотреть на странице «Торо Россо» в социальной сети.
Напомним, что на Гран-при США команда «Торо Россо» не добыла очки. Даниил Квят финишировал десятым, но затем был лишён места в топ-10 из-за инцидента с Серхио Пересом на последнем круге дистанции.
- 4 ноября 2019
-
22:58
-
21:48
-
20:49
-
19:19
-
18:16
-
17:53
-
17:45
-
16:57
-
16:25
-
16:13
-
15:50
-
15:18
-
14:04
-
13:19
-
12:13
-
11:09
-
10:08
-
09:00
-
09:00
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
02:53
-
02:47
-
02:39
-
02:33
-
02:29
-
02:20
-
02:15
-
02:10
-
02:03
-
01:52
-
01:46
-
01:41
-
01:37