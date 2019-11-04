Российские космонавты поддержали «Торо Россо» на Гран-при США

3 ноября в Остине, штат Техас, США, завершился девятнадцатый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при США. В его ходе боксы команды «Торо Россо» посетили российские космонавты — Николай Тихонов и Сергей Кудь-Сверчков.

«Было здорово, что вчера на Гран-при США к нам присоединились российские космонавты Николай Тихонов и Сергей Кудь-Сверчков. Спасибо за остановку», — сказано в сообщении команды, размещённой на странице «Торо Россо» в «Твиттере». К посту прикреплено совместное фото Даниила Квята и российских космонавтов.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице «Торо Россо» в социальной сети.

Напомним, что на Гран-при США команда «Торо Россо» не добыла очки. Даниил Квят финишировал десятым, но затем был лишён места в топ-10 из-за инцидента с Серхио Пересом на последнем круге дистанции.