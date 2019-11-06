Джордан объяснил, почему считает, что Хэмилтон лучше Шумахера

Эдди Джордан, бывший руководитель одноимённой команды Формулы-1, рассказал, почему ставит Льюиса Хэмилтона выше Михаэля Шумахера, несмотря на то что у британца шесть чемпионских титулов, а у немца — семь.
Джордан отметил, что Шумахеру фактически никогда не приходилось бороться с напарниками, а вот Хэмилтон вынужден это делать, и в качестве примера привёл победу Валттери Боттаса на Гран-при США.
«У каждого своё мнение. Но я считаю, что Льюис уже превзошёл Михаэля.
В контракте у Шумахера всегда были прописаны такие условия, что то, что видели мы в Остине, просто не могло бы произойти. Льюис, если бы в его контракте были такие же условия, имел бы возможность обойти Боттаса и выиграть гонку.
Как по мне, этот фактор играет не в пользу Михаэля. Семь чемпионских титулов… Сколько бы их было, если бы он не оказывал влияния на других людей в команде, не пользовался их поддержкой?
Льюис уже в другой лиге. Он всего добился сам», — цитирует Джордана GPFans.
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