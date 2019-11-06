«Феррари» пока не готова подтвердить своё участие в Формуле-1 в 2021 году
Исполнительный директор «Феррари» Лука Камильери заявил, что итальянская команда пока находится далеко от подписания нового Договора Согласия, который гарантирует участие команды в чемпионате после 2020 года.
«Принятие нового регламента на 2021 год — лишь начало процесса. Впереди нас ждёт много работы с руководством Формулы-1, ФИА и командами. Да, мы проголосовали за новый регламент и не стали пользоваться правом вето. Мы остались удовлетворены выбранным направлением развития и принципами, но стоит выяснить многие детали.
Стоит отметить, что ведущие команды, как и «Феррари», удвоят расходы в следующем году для подготовки к сезону 2021 года, пока в силу не вступили ограничения бюджетов», — приводит слова Луки Камильери Grand Prix.
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