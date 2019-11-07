Феттель признал, что Леклер лучше него выступает в квалификациях

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель признал, что его напарник Шарль Леклер превосходит его по скорости на одном круге. В сезоне-2019 на счету Леклера уже семь поулов, а Феттель всего дважды стартовал с первого места.

«Шарль очень хорошо справляется с работой в квалификациях. Не думаю, что об этом нужно умалчивать. Это нужно признать.

Я не лучшим образом выступал в квалификациях. Может, не всё сложилось для меня как надо. По тем или иным причинам я уступал ему в квалификациях.

Цель на остаток сезона — хорошо выступать по субботам, а не только по воскресеньям», — приводит слова Феттеля GPToday.

За два этапа до окончания сезона отрыв Леклера от Феттеля составляет 19 очков.

Следующий этап — Гран-при Бразилии, который пройдёт с 15 по 17 ноября.

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