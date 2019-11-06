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Феттель признался, что его интересует третье место в личном зачёте

Феттель признался, что его интересует третье место в личном зачёте
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель, четырёхкратный чемпион Формулы-1, признался, что его интересует третье место в личном зачёте по итогам сезона-2019. Феттель, который за два этапа до окончания сезона располагается на пятой строчке в личном зачёте, уже не имеет шансов ни на чемпионство, ни на второе место, а от третьей позиции, которую занимает его напарник Шарль Леклер, его отделяют 19 очков.

«Цель — закончить сезон третьим. Разумеется, мне уже не стать первым или вторым. Поэтому попробую стать третьим», — цитирует Феттеля GPToday.

Лучшим результатом Феттеля в составе «Феррари», который все свои титулы завоевал, выступая за «Ред Булл», является второе место по итогам сезона, на котором он финишировал в 2017 и 2018 годах.

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