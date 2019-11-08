Абитебуль: мне совсем не стыдно, что «Рено» ведёт борьбу с «Маклареном»

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль поделился мнением о борьбе команды с «Маклареном» в Кубке конструкторов. По мнению Абитебуля, нет ничего плохого, что французская команда конкурирует с «Маклареном».

«Факт заключается в том, что «Макларен» сконструировал шасси лучше, чем мы. И мне совсем не стыдно, что мы с ними боремся. «Макларен» остаётся фантастическим брендом и командой Формулы-1.

А нам необходимо понимать, что изменения в спорте требуют времени. Формула-1 — жёсткий спорт. Мы понимаем машину всё лучше, повышаем качество настроек.

«Макларен» нас обгоняет в квалификациях. Но по воскресеньям мы значительно ближе и даже лучше. Мы знаем, на что необходимо обратить внимание. Понимаем, что именно в квалификации виден настоящий темп болида», — приводит слова Абитебуля Motorsport.

«Макларен» в Кубке конструкторов занимает четвёртое место, набрав 121 очко. У «Рено» — 83 балла.