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Хаккинен считает, что дуэт Хэмилтон — Боттас — сильнейший в нынешней Формуле-1

Хаккинен считает, что дуэт Хэмилтон — Боттас — сильнейший в нынешней Формуле-1
Авто / Формула-1 0

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Мика Хаккинен отдал должное составу пилотов «Мерседеса» отметив, что в распоряжении немецкой команды сильнейший дуэт в современной Ф-1.

«В нынешнем сезоне Валттери выиграл четыре Гран-при и завоевал второе место в зачёте чемпионата мира Пока это его сильнейший сезон в карьере и он продолжает показывать серьёзный прогресс. Было здорово видеть, как на этапе в США команда радовалась победе Боттаса и титулу Хэмилтона.

Тото Вольф знает, что в его распоряжении сильнейший состав в нынешней Формуле-1. Уже сейчас команда может фокусироваться на выполнении задач на 2020 год. Уверен, что «Мерседес» снова будет сильнейшим", — приводит слова Хаккинена GPFans.

В нынешнем сезоне «Мерседес» обеспечил победу в Кубке конструкторов задолго до конца 2019 года. А Льюис Хэмилтон гарантировал шестой титул в карьере на Гран-при США.

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