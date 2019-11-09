Масса: Леклер станет чемпионом мира раньше Ферстаппена
Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о Шарле Леклере.
«Я в первый раз встретил Шарля когда ему было 13 лет и он был выбран Николя Тодтом по совету Жюля Бьянки, который его хорошо знал. Он очень талантливый парень, но больше всего меня впечатляет его ментальная сила, его способность справляться с давлением.
Я не знаю, быстрее он Ферстаппена или медленнее, но семь поул-позиций, завоёванных им в первый его год в «Феррари» говорят о многом. Он допускал некоторые ошибки, но, думаю, что это свойственно всем пилотам с ограниченным опытом в Формуле-1. Он — будущий чемпион мира и нам не придётся долго ждать. Не исключаю, что он выиграет чемпионат раньше, чем Ферстаппен», — приводит слова Фелипе Массы итальянский Motosport.
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