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Масса: Леклер станет чемпионом мира раньше Ферстаппена

Масса: Леклер станет чемпионом мира раньше Ферстаппена
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот «Феррари» Фелипе Масса поделился мнением о Шарле Леклере.

«Я в первый раз встретил Шарля когда ему было 13 лет и он был выбран Николя Тодтом по совету Жюля Бьянки, который его хорошо знал. Он очень талантливый парень, но больше всего меня впечатляет его ментальная сила, его способность справляться с давлением.

Я не знаю, быстрее он Ферстаппена или медленнее, но семь поул-позиций, завоёванных им в первый его год в «Феррари» говорят о многом. Он допускал некоторые ошибки, но, думаю, что это свойственно всем пилотам с ограниченным опытом в Формуле-1. Он — будущий чемпион мира и нам не придётся долго ждать. Не исключаю, что он выиграет чемпионат раньше, чем Ферстаппен», — приводит слова Фелипе Массы итальянский Motosport.

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