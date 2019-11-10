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Финальный этап WRC под угрозой из-за лесных пожаров

Финальный этап WRC под угрозой из-за лесных пожаров
Авто / Ралли 0

Проведение последнего этапа чемпионата мира по ралли — Ралли Австралии — находится под угрозой из-за бушующих в Австралии лесных пожаров.

По сообщениям источников, неподалёку от дорог, по которым проходит маршрут этапа, горят леса. Эти дороги закрыты из соображений безопасности.

«Ситуация сейчас складывается не лучшим образом. Да, проведение ралли очень важно, но в сложившихся условиях есть вещи и поважнее», — приводит слова одного из руководителей команд Autosport.

Последний этап чемпионата мира уже не повлияет на расклад сил в личном зачёте — на прошлом этапе титул чемпиона мира впервые в карьере завоевал эстонский гонщик Отт Тянак.

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