Финальный этап сезона WRC отменили из-за лесных пожаров
Ралли Австралии, которое должно было стать заключительным этапом сезона WRC 2019 года, отменили из-за лесных пожаров, сообщает Autosport.
Официальное подтверждение отмены соревнования ожидается в ближайшее время. Ранее сообщалось, что ралли планируют провести по сокращённому маршруту, но из соображений безопасности пришлось отказаться и от этого варианта.
Отмена Ралли Австралии означает, что победителем командного зачёта впервые стала команда «Хёндэ». В личном зачёте победитель определился на предыдущем этапе: им стал 32-летний эстонский гонщик Отт Тянак, которому удалось прервать доминирование Себастьена Ожье. Француз не отдал соперникам ни одного титула с 2013 по 2018 год, а в сезоне-2019 стал третьим.
Видео: лесные пожары, из-за которых Ралли Австралии сократят в 3,5 раза
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