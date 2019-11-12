Финальный этап сезона WRC отменили из-за лесных пожаров

Ралли Австралии, которое должно было стать заключительным этапом сезона WRC 2019 года, отменили из-за лесных пожаров, сообщает Autosport.

Официальное подтверждение отмены соревнования ожидается в ближайшее время. Ранее сообщалось, что ралли планируют провести по сокращённому маршруту, но из соображений безопасности пришлось отказаться и от этого варианта.

Отмена Ралли Австралии означает, что победителем командного зачёта впервые стала команда «Хёндэ». В личном зачёте победитель определился на предыдущем этапе: им стал 32-летний эстонский гонщик Отт Тянак, которому удалось прервать доминирование Себастьена Ожье. Француз не отдал соперникам ни одного титула с 2013 по 2018 год, а в сезоне-2019 стал третьим.